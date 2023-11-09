Омская и Павлодарская области договорились расширять экономические и инвестиционные связи

Программа включает расширение поставок продукции омского агропромышленного комплекса, сельскохозяйственного машиностроения, отопительных котлов, контрольно-измерительных приборов

ОМСК, 9 ноября. /ТАСС/. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и аким Павлодарской области Асаин Байханов подписали на форуме международного сотрудничества в городе Костанае Республики Казахстан программу двустороннего сотрудничества на ближайшие три года. Как сообщил в своем Telegram-канале Хоценко, документ включает расширение торгово-экономических и инвестиционных связей.

"Подписали программу мероприятий с акиматом Павлодарской области Республики Казахстан. Продолжим развивать наши международные и внешнеэкономические связи в торгово-экономической, научно-технической, экологической и культурной сферах. Для нашего региона Казахстан - стратегический партнер, и мы уделяем особое внимание сотрудничеству и взаимодействию. Наряду с расширением внешнеторговых связей нам важны и инвестиционные отношения. Именно в эту сторону и будем продолжать двигаться", - написал Хоценко.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Омской области, программа включает расширение поставок продукции омского агропромышленного комплекса, сельскохозяйственного машиностроения, отопительных котлов, контрольно-измерительных приборов. В сфере семеноводства будут развиваться сотрудничество между Омским аграрным научным центром, Омским государственным аграрным университетом и Павлодарской сельскохозяйственной опытной станцией, организовываться поставки в Казахстан семян высшей репродукции омских сельхозкультур.

В области транспорта эти регионы, которые граничат друг с другом и через которые протекает Иртыш, намерены рассмотреть возможность организации совместного использования этой реки в качестве транспортной артерии. Также стороны планируют проводить совместные фестивали, форумы и конференции, обмениваться опытом в сферах образования, науки, здравоохранения. Среди мероприятий - организация обменных гастролей омских и павлодарских театров и концертных организаций.