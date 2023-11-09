9 ноября, 15:12

Омская и Павлодарская области договорились расширять экономические и инвестиционные связи

Программа включает расширение поставок продукции омского агропромышленного комплекса, сельскохозяйственного машиностроения, отопительных котлов, контрольно-измерительных приборов

ОМСК, 9 ноября. /ТАСС/. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и аким Павлодарской области Асаин Байханов подписали на форуме международного сотрудничества в городе Костанае Республики Казахстан программу двустороннего сотрудничества на ближайшие три года. Как сообщил в своем Telegram-канале Хоценко, документ включает расширение торгово-экономических и инвестиционных связей.

"Подписали программу мероприятий с акиматом Павлодарской области Республики Казахстан. Продолжим развивать наши международные и внешнеэкономические связи в торгово-экономической, научно-технической, экологической и культурной сферах. Для нашего региона Казахстан - стратегический партнер, и мы уделяем особое внимание сотрудничеству и взаимодействию. Наряду с расширением внешнеторговых связей нам важны и инвестиционные отношения. Именно в эту сторону и будем продолжать двигаться", - написал Хоценко.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Омской области, программа включает расширение поставок продукции омского агропромышленного комплекса, сельскохозяйственного машиностроения, отопительных котлов, контрольно-измерительных приборов. В сфере семеноводства будут развиваться сотрудничество между Омским аграрным научным центром, Омским государственным аграрным университетом и Павлодарской сельскохозяйственной опытной станцией, организовываться поставки в Казахстан семян высшей репродукции омских сельхозкультур.

В области транспорта эти регионы, которые граничат друг с другом и через которые протекает Иртыш, намерены рассмотреть возможность организации совместного использования этой реки в качестве транспортной артерии. Также стороны планируют проводить совместные фестивали, форумы и конференции, обмениваться опытом в сферах образования, науки, здравоохранения. Среди мероприятий - организация обменных гастролей омских и павлодарских театров и концертных организаций. 

Теги:
КазахстанРоссияОмская областьХоценко, Виталий Павлович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация