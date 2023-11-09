Акционеры Fix Price одобрили перерегистрацию компании с Кипра в Казахстан

Компания сообщала, что намерена перенести свое местонахождение, сохранив свой организационно-правовой статус

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Акционеры ретейлера Fix Price, развивающего сеть магазинов низких фиксированных цен, на внеочередном собрании 9 ноября одобрили перерегистрацию компании с Кипра в Казахстан, следует из материалов ретейлера.

Компания сообщала, что намерена перенести свое местонахождение из Кипра, сохранив свой организационно-правовой статус, и стать зарегистрированным юридическим лицом на территории международного финансового центра "Астана" в Казахстане.

Fix Price - одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. По данным на 30 сентября 2023 года, сеть насчитывала 6,162 тыс. магазинов в России и странах ближнего зарубежья.