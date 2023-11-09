9 ноября, 15:38

МИД РФ: страны БРИКС проявляют растущий интерес к энергетическим проектам в Арктике

Посол по особым поручениям ведомства Николай Корчунов отметил, что товарооборот между РФ и Китаем "вырос почти на 40%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Государства объединения БРИКС проявляют интерес к энергетическим проектам России в арктическом регионе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в Арктическом совете от России Николай Корчунов на V Международном муниципальном форуме БРИКС+.

"В рамках БРИКС основной платформой является рабочая группа по полярному и океанографическому сотрудничеству. <...> У этих стран есть интерес не только к полезным ископаемым, но и к транспортному развитию региона, судоходству, судостроению, - сказал он. - Те знания, которыми обладает Россия тоже могут быть использованы для развития соответствующих отраслей Индии и Китая. Растет понимание и интерес к Северному Морскому пути, не могу не отметить такие проекты, как "Ямал СПГ", "Арктик СПГ - 2", где участвует Китай. В том, что касается Индии, - интерес проявляется к "Ямал СПГ", "Арктик СПГ - 2".

Дипломат отметил, что товарооборот между РФ и Китаем "вырос почти на 40%". "В прошлом году объемы взаимной торговли с Индией увеличились более чем в три раза. Применительно к Арктическому региону речь идет главным образом о заметном увеличении спроса на минерально-сырьевую продукцию, углеводороды", - добавил он.

По его словам, Бразилия также проявляет интерес к Заполярью. "Имеет интерес к обретению статуса наблюдателя в Арктическом совете, к развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества. Для Бразилии это торгово-экономическое взаимодействие, проекты в области добычи полезных ископаемых, в том числе и на шельфе, - продолжил он. - 25% рынка минеральных удобрений Бразилии покрываются за счет удобрений, которые экспортируются из Российской Федерации". 

Теги:
РоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация