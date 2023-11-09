МИД РФ: страны БРИКС проявляют растущий интерес к энергетическим проектам в Арктике

Посол по особым поручениям ведомства Николай Корчунов отметил, что товарооборот между РФ и Китаем "вырос почти на 40%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Государства объединения БРИКС проявляют интерес к энергетическим проектам России в арктическом регионе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в Арктическом совете от России Николай Корчунов на V Международном муниципальном форуме БРИКС+.

"В рамках БРИКС основной платформой является рабочая группа по полярному и океанографическому сотрудничеству. <...> У этих стран есть интерес не только к полезным ископаемым, но и к транспортному развитию региона, судоходству, судостроению, - сказал он. - Те знания, которыми обладает Россия тоже могут быть использованы для развития соответствующих отраслей Индии и Китая. Растет понимание и интерес к Северному Морскому пути, не могу не отметить такие проекты, как "Ямал СПГ", "Арктик СПГ - 2", где участвует Китай. В том, что касается Индии, - интерес проявляется к "Ямал СПГ", "Арктик СПГ - 2".

Дипломат отметил, что товарооборот между РФ и Китаем "вырос почти на 40%". "В прошлом году объемы взаимной торговли с Индией увеличились более чем в три раза. Применительно к Арктическому региону речь идет главным образом о заметном увеличении спроса на минерально-сырьевую продукцию, углеводороды", - добавил он.

По его словам, Бразилия также проявляет интерес к Заполярью. "Имеет интерес к обретению статуса наблюдателя в Арктическом совете, к развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества. Для Бразилии это торгово-экономическое взаимодействие, проекты в области добычи полезных ископаемых, в том числе и на шельфе, - продолжил он. - 25% рынка минеральных удобрений Бразилии покрываются за счет удобрений, которые экспортируются из Российской Федерации".