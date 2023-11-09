9 ноября, 15:27

Российско-китайский завод продукции для автопрома создадут в ПОЭЗ "Ульяновск"

Планируется 600 рабочих мест для жителей региона

УЛЬЯНОВСК, 9 ноября. /ТАСС/. Завод по производству средств автоматизации обрабатывающих центров и высокоточных станков будет создан в портовой особой экономической зоне (ПОЭЗ) Ульяновской области. Об этом написал губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.

"Подписали соглашение о создании на территории ПОЭЗ "Ульяновск" российско-китайского предприятия по производству средств автоматизации обрабатывающих центров и высокоточных станков", - отметил он.

Русских пояснил, что стоит задача "сохранить в Ульяновской области традиции станкостроения и продолжить развитие отрасли с применением инноваций, которые есть у КНР". "Планируется 600 рабочих мест для жителей региона. Продукция будет востребована в авиационной и автомобильной промышленности, а также при производстве оборудования", - уточнил он.

Губернатор добавил, что до конца года в регионе ждут представителей крупной компании, которая занимается производством автомобилей. "Есть большие перспективы по локализации нового предприятия в Ульяновской области", - написал он.

По словам Русских, сегодня он презентовал инвестиционный и промышленный потенциал Ульяновской области в Китайской торговой палате по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции. "Заинтересовались порядка 30 китайских компаний, более двух часов длился диалог. Пригласил коллег с бизнес-миссией в наш регион", - подчеркнул губернатор.

Глава региона в Китае также провел серию встреч с представителями провинций Верхнего, Среднего течения реки Янцзы. "С заместителем губернатора провинции Хубэй рассмотрели возможность открытия совместных производств", - отметил Русских. 

Теги:
РоссияКитайРусских, Алексей ЮрьевичУльяновская область
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