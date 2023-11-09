На Камчатке заявили, что темп роста турпотока в регион достигает 15% в год

Губернатор края Владимир Солодов отметил, что регион уделяет большое внимание развитию транспортной инфраструктуры

ТАСС, 9 ноября. Прирост туристического потока в Камчатский край составляет от 10% до 15% от года к году, заявил губернатор региона Владимир Солодов в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках выставки-форума "Россия".

"Мы видим, что популярность [региона] растет и она отражается в турпотоке. Несмотря на пандемию, санкции и все остальное, турпоток каждый год на 10-15% больше [предыдущего]", - сказал он.

Губернатор добавил, что регион уделяет большое внимание развитию транспортной инфраструктуры. "Моя задача - сделать так, [чтобы] места, знаковые для Камчатки, например Халактырский пляж, были частью повседневной городской жизни", - пояснил он. По словам главы региона, асфальтовую дорогу на пляж уже строят. "[Пляж] будет буквально в 20-30 минутах от центра города, и бывать на океане станет частью повседневной жизни", - убежден Солодов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все российские регионы. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.