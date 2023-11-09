9 ноября, 16:23

Минпромторг перестал поддерживать новые проекты по программе конкурентоспособности

Это связано с дефицитом бюджета, сообщила заместитель директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Елена Овсянникова

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ вынуждено приостановил поддержку новых проектов по корпоративной программе повышения конкурентоспособности (КППК) из-за бюджетного дефицита. В 2024 году на эту меру предусмотрено 26,8 млрд рублей, сообщила заместитель директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Елена Овсянникова.

"У нас программа набрала обороты существенные, и конечно, с учетом того, что мы все сейчас привязаны на ключевую ставку - ставка субсидирования привязана, мы сейчас думаем, как решить проблему бюджетного дефицита. У нас на следующий год предусмотрено 26,8 млрд рублей, вместе с тем, к сожалению, мы сейчас вынужденно приостановили поддержку новых проектов. Мы ждем, как себя сейчас поведет "ключ" и как мы быстро сможем справиться с бюджетным дефицитом", - сказала она, комментируя тему поддержки предприятий, реализующих КППК, на сессии Русского экономического форума.

По данным доклада Овсянниковой, в 2023 году на поддержку проектов КППК проектом федерального бюджета было предусмотрено 23,1 млрд рублей.

В следующем году будет продолжена мера поддержки - компенсация затрат организации на транспортировку продукции, по которой можно получить возврат до 80% затрат, связанных с поставкой продукции на экспорт, до 25% стоимости продукции за периоды поставок с 1 июля 2022 года, в размере до 500 млн рублей. По данным доклада, в 2023 году на эту меру поддержки было заложено 25,5 млрд рублей, в 2024 году сумма сократится до 17,7 млрд рублей.

Государственная поддержка компаний, участвующих в программе КППК, заключается в предоставлении им доступа к механизмам льготного кредитования на создание экспортоориентированного производства в России и за рубежом, торгового финансирования и факторинга. Ранее правительство РФ внесло изменения в правила поддержки экспортеров в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности. Как сообщил Минпромторг, новые правила устанавливают более гибкий механизм предоставления господдержки.

Русский экономический форум проходит в Челябинске с 9 по 11 ноября. Центральными темами стали вопросы экономики и опережающего развития России, ее технологического суверенитета. Участниками сессий стали известные политические и общественные деятели региона и страны, модераторами в том числе выступают заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов и директор Уральского регионального информационного центра ТАСС Мария Картуз. Мероприятие организовано правительством Челябинской области, комиссией Государственного совета РФ по направлению "Экономика и финансы", Общественной палатой России и Всемирным русским народным собором. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация