Минпромторг перестал поддерживать новые проекты по программе конкурентоспособности

Это связано с дефицитом бюджета, сообщила заместитель директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Елена Овсянникова

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ вынуждено приостановил поддержку новых проектов по корпоративной программе повышения конкурентоспособности (КППК) из-за бюджетного дефицита. В 2024 году на эту меру предусмотрено 26,8 млрд рублей, сообщила заместитель директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Елена Овсянникова.

"У нас программа набрала обороты существенные, и конечно, с учетом того, что мы все сейчас привязаны на ключевую ставку - ставка субсидирования привязана, мы сейчас думаем, как решить проблему бюджетного дефицита. У нас на следующий год предусмотрено 26,8 млрд рублей, вместе с тем, к сожалению, мы сейчас вынужденно приостановили поддержку новых проектов. Мы ждем, как себя сейчас поведет "ключ" и как мы быстро сможем справиться с бюджетным дефицитом", - сказала она, комментируя тему поддержки предприятий, реализующих КППК, на сессии Русского экономического форума.

По данным доклада Овсянниковой, в 2023 году на поддержку проектов КППК проектом федерального бюджета было предусмотрено 23,1 млрд рублей.

В следующем году будет продолжена мера поддержки - компенсация затрат организации на транспортировку продукции, по которой можно получить возврат до 80% затрат, связанных с поставкой продукции на экспорт, до 25% стоимости продукции за периоды поставок с 1 июля 2022 года, в размере до 500 млн рублей. По данным доклада, в 2023 году на эту меру поддержки было заложено 25,5 млрд рублей, в 2024 году сумма сократится до 17,7 млрд рублей.

Государственная поддержка компаний, участвующих в программе КППК, заключается в предоставлении им доступа к механизмам льготного кредитования на создание экспортоориентированного производства в России и за рубежом, торгового финансирования и факторинга. Ранее правительство РФ внесло изменения в правила поддержки экспортеров в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности. Как сообщил Минпромторг, новые правила устанавливают более гибкий механизм предоставления господдержки.

Русский экономический форум проходит в Челябинске с 9 по 11 ноября. Центральными темами стали вопросы экономики и опережающего развития России, ее технологического суверенитета. Участниками сессий стали известные политические и общественные деятели региона и страны, модераторами в том числе выступают заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов и директор Уральского регионального информационного центра ТАСС Мария Картуз. Мероприятие организовано правительством Челябинской области, комиссией Государственного совета РФ по направлению "Экономика и финансы", Общественной палатой России и Всемирным русским народным собором.