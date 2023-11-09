Координационный центр кабмина будет контролировать развитие станкоинструментальной отрасли

Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, к работе привлечены федеральные ведомства, научные и образовательные организации, а также предприятия промышленности

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Контроль за реализацией проекта по развитию станкоинструментальной отрасли будет осуществляться на регулярной основе координационным центром правительства по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам совещания о развитии станкоинструментальной промышленности, слова которого приводит его аппарат.

"По поручению премьер-министра Михаила Мишустина контроль за реализацией мегапроекта по развитию станкоинструментальной отрасли будет осуществляться на регулярной основе координационным центром правительства. Специально для мегапроектов правительством утверждены методрекомендации. К работе привлечены федеральные ведомства, научные и образовательные организации, а также предприятия промышленности", - сказал Чернышенко.

Он отметил, что по итогам реализации проекта отечественная промышленность будет поэтапно обеспечена станками российского производства. Главной целью проекта является достижение технологического суверенитета.

В свою очередь вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подчеркнул, что развитие станкоинструментальной отрасли является вторым по значимости (после радиоэлектроники) проектом, который должен дать максимальный результат с точки зрения достижения технологического суверенитета. "Без этого невозможно обеспечить работу обрабатывающей промышленности, обеспечивать выполнение поставленных задач по производству конкурентоспособной продукции. Уверен, что и с другими отраслями получится реализовать эту задачу", - подчеркнул Мантуров.

Участники совещания также обсудили решение ключевых задач федерального проекта по развитию производства станкоинструментальной продукции - в первую очередь, доработки модели данных, необходимых для максимально объективной оценки уровня технологического суверенитета в этой области, а также разработки и запуска системы мониторинга ключевых показателей федерального проекта. "Решение о проведении организационно-мониторинговой работы по исполнению федерального проекта в формате инцидента на площадке координационного центра правительства было принято с целью осуществления оперативного регулирования и скоординированных действий регионов по поддержке отрасли, а также для мониторинга выполнения ключевых показателей, таких, как показатель технологического суверенитета", - добавили в аппарате Чернышенко.