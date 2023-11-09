9 ноября, 16:28

В ДНР снизили ставку налога на доход бизнеса на 2024-2025 года

Как уточнил председатель парламента республики Артем Жога, речь идет о снижении ставки упрощенной системы налогообложения с 3 до 1%

ДОНЕЦК, 9 ноября. /ТАСС/. Депутаты Народного совета (парламента) ДНР снизили налог на доход бизнеса в регионе в рамках упрощенной системы налогообложения. Соответствующий закон парламент принял на очередном пленарном заседании, сообщил его председатель Артем Жога.

"Принят закон "О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики "Об установлении ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на территории Донецкой Народной Республики". Законом снижена ставка упрощенной системы налогообложения в период с 1 января 2024 года до 31 декабря 2025 года с 3 до 1%, если базой налогообложения являются доходы", - написал в Telegram-канале Жога. Кроме того, снижена ставка с 7 до 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. 

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