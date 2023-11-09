Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Лидерами роста на фондовом рынке оказались обыкновенные акции "Ростелекома"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг торговался в основном в области отрицательных значений. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,17%, до 3 239,92 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,37%, до 1 108,37 пункта. Курс юаня снизился на 0,026%, до 12,59 рубля, доллар вырос на 0,03%, до 92,05 рубля, евро - на 0,18%, до 98,70 рубля.

"Снижение наблюдается на фоне фиксации прибыли инвесторами в отсутствие выраженных драйверов для роста. Рубль предпринимал попытки укрепления, в то время как нефть смогла удержать ценовой рубеж $80 за баррель", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон был смешанный. "Азиатские биржи в основном торговались в красной зоне, в то время как в Европе настроения были более оптимистичными. Потребительские цены в Китае (ИПЦ) продолжили падать в октябре, что на рынках связывают с борьбой Пекина с неравномерным постковидным восстановлением. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за минувшую неделю немного превысило ожидания", - добавил эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста четверга на фондовом рынке оказались обыкновенные акции "Ростелекома" (+1,5%) после публикации сильных финансовых результатов компании за III квартал и девять месяцев 2023 года. Лидерами понижения без новостей оказались депозитарные расписки энергокомпании ДЭК (-2,9%), рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Прогноз на 10 ноября

В пятничные дни покупатели склонны переносить покупки на начало будущей недели из опасений реализации какого-либо значимого негатива в выходные. Однако если отскок цен на нефть получит развитие, можно рассчитывать на умеренно позитивную динамику торгов, полагают в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 10 ноября - 3 200 - 3 300 пунктов, по курсу рубля к доллару - 90,7-92,7 рубля.

Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 3 200 - 3 300 пунктов, пара доллар/рубль - проторговаться в интервале 91-93 рубля, евро/рубль - в коридоре 97-99 рубля, юань/рубль - в коридоре 12,4-12,9 рубля.