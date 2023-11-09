В Петербурге в 2024 году намерены повысить зарплату работникам ЖКХ

В городе наблюдается дефицит кадров, так как в среднем укомплектованность районных жилищных агентств специалистами ручного труда составляет 85%, а механизаторами - более 75%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Заработная плата некоторых работников сферы ЖКХ в Петербурге увеличится в 2024 году, в частности, дворники будут получать 52 тыс. рублей, а зарплата механизаторов превысит 80 тыс. Дефицит работников ручного труда в отрасли составляет от 15 до 30%, сообщил председатель жилищного комитета Петербурга Олег Зотов на пресс-конференции в региональном пресс-центре ТАСС.

"Мы предлагаем 49 тыс. рублей для специалистов ручного труда, 77 тыс. рублей - для механизаторов. Иногда специалистов просят выходить сверхурочно, все это оплачивается. Людям из других регионов предоставляют жилье - комнаты в коммунальных квартирах. С нового года заработная плата дворников и трактористов возрастает и составит 52 тыс. рублей - для специалистов ручного труда и 81 тыс. рублей - для механизаторов", - сказал он.

Зотов также отметил, что в 2023 году 1,8 млрд рублей направили на ремонт дворницких и баз механизации, сейчас для работников предоставлены более комфортные условия труда, а также новая спецодежда. Желающие также могут пройти обучение по управлению трактором и, сдав экзамен, получить должность механизатора. За этот год в районные жилищные агентства устроились порядка 3,5 тыс. новых дворников. Сейчас их около 8 тыс. человек, однако штат все еще укомплектован не полностью.

"В среднем укомплектованность районных жилищных агентств специалистами ручного труда составляет 85%, механизаторами - свыше 75%, почти 950 механизаторов пришли за последние восемь месяцев в агентства. Это меньше, чем нам хотелось бы и предусмотрено штатным расписанием. От 20-50 человек в неделю к нам приходят в течение года на работу. Также есть и отток кадров. С кем-то мы прощаемся из-за некачественной работы", - сообщил Зотов.

По его словам, в 2023 году для уборки во дворах в Петербург также поступило более 1,2 тыс. новых единиц техники. Ежедневно порядка 800 единиц задействуют в уборке, в 2022 году было около 300 единиц.

Как отметил председатель комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Василий Пониделко, бюджетом Петербурга в 2023 году предусмотрено 3,8 млрд рублей для закупки коммунальной техники. Все необходимые процедуры уже провели, прошла закупочная кампания. Приобрели 272 единицы техники для улично-дорожной сети, вся она российского или белорусского производства. 185 единиц - это многофункциональные всесезонные машины. В 2024 году по планам также будет произведена закупка техники, новое оборудование появится во всех районах города.

Нехватка специалистов

По словам Пониделко, сотрудников для уборки городских улиц также не хватает. Укомплектованность водителями составляет 70%. Численность механизаторов составляет 55-57%, специалистов ручного труда - также около 70%. В период обильных осадков город планирует привлекать временных специалистов по договорам найма.

Председатель комитета по благоустройству также отметил, что в этом году снова будут работать 7 снегоприемных пунктов и 11 снегоплавильных, которые обслуживает ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", они проверены и готовы к работе. Комитетом по благоустройству также подготовлено 14 площадок для временного складирования снега в случае обильных снегопадов. Восемь из них уже открыты.