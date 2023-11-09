9 ноября, 16:50

В Челябинской области дефицит по некоторым рабочим специальностям достигает 40%

По мнению исполнительного директора регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей" Александра Гончарова, решить проблему должна программа "Профессионалитет", которая позволяет выстроить отношения между ссузами и работодателями по особенно востребованным профессиям

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Дефицит кадров по рабочим специальностям на предприятиях Челябинской области достигает 40%, сообщил исполнительный директор Челябинского регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей" Александр Гончаров. Решить проблему дефицита помогает программа "Профессионалитет" и развитие наставничества.

"В целом до 40% [технических вакансий] сегодня испытываем кадровый голод, особенно в тех специальностях, которые буквально нужны каждый день - фрезеровщики, токари", - сказал он по итогам сессии "Южный Урал - территория возможностей", организованной ТАСС, на Русском экономическом форуме.

Он отметил, что решить проблему должна программа "Профессионалитет", которая заработала в полную силу в регионе. Заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк добавил, что программа позволяет выстроить отношения между ссузами и работодателями по особенно востребованным специальностям. Также развиваются программы наставничества, по отдельным предприятиям идет работа с властями.

Проект "Профессионалитет" стартовал 1 сентября 2022 года. Он подразумевает, что отрасли, которые нуждаются в высококвалифицированных специалистах, станут полноправными заказчиками кадров. Также они будут принимать участие в управлении колледжем, в том числе при выборах директоров учебных заведений. В проекте участвуют предприятия из восьми отраслей экономики: атомной промышленности, железнодорожного транспорта, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства, легкой промышленности, химической и фармацевтической отраслей. Проект нацелен на сокращение сроков обучения рабочим профессиям в колледжах.

Русский экономический форум проходит в Челябинске с 9 по 11 ноября. Центральными темами стали вопросы экономики и опережающего развития России, ее технологического суверенитета. Участниками сессий стали известные политические и общественные деятели региона и страны, модераторами, в том числе выступают заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов и директор Уральского регионального информационного центра ТАСС Мария Картуз. Мероприятие организовано правительством Челябинской области, комиссией Государственного совета России по направлению "Экономика и финансы", Общественной палатой России и Всемирным русским народным собором. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
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