Агентство инвестиций привлекло в экономику Кубани более 300 млрд рублей в 2023 году

Большую часть вложений направили в сферу промышленности, туристическую отрасль, АПК, ТЭК и спорт

КРАСНОДАР, 9 ноября. /ТАСС/. Агентство по привлечению инвестиций за первый год работы привлекло в Краснодарский край 170 проектов с общим объемом инвестиций более 300 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

"За время работы Агентство взяло на сопровождение 170 проектов и заключило 46 протоколов о намерениях. Благодаря командной работе инвестиции в регион увеличиваются. Это показатель качественного сопровождения инвестора и выгодных условий в Краснодарском крае", - сообщил замглавы региона Александр Руппель. Общая сумма привлеченных инвестиций за первый год работы составила более 300 млрд рублей.

Наибольший объем инвестиций был направлен на сферу промышленности, туристическую отрасль, АПК, ТЭК и спорт. Благодаря реализации проектов в регионе появятся дополнительные 23 тыс. рабочих мест. В пресс-службе отметили, что сейчас идет завершающий этап цифровизации деятельности агентства, итогом которого будет создание мобильного приложения для инвестора.

В 2023 году Краснодарский край вошел в топ-5 самых инвестиционно привлекательных регионов России. В регионе был отмечен значительный рост показателей в блоке инфраструктурных ресурсов. Исследование было проведено рейтинговым агентством страны "Эксперт РА".