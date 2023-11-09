9 ноября, 17:07

В Москве на ЛЭП установили маркерные шары из алюминиевых сплавов

Как уточнили в пресс-службе ПАО "Россети Московский регион", по результатам опытно-промышленной эксплуатации примут решение о дальнейшем использовании разработки на ВЛ 35-220 кВ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Специалисты ПАО "Россети Московский регион" начали применять на линиях электропередачи светящиеся металлические маркеры из алюминиевого сплава вместо пластиковых. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Маркеры светящиеся металлические используются в целях раннего обнаружения их пилотами воздушных судов и перевозчиками негабаритных грузов по автодорогам, железным дорогам и водоемам в светлое и темное время суток, а также в условиях плохой видимости. Новое современное оборудование было применено на переустроенном участке кабельно-воздушной линии 220 кВ "ТЭЦ-22 - Чагино-7,8", которая проходила в зоне реконструкции улицы Верхние Поля в Москве. Для обеспечения дальнейшего возведения автомагистрали были демонтированы три опоры и установлены семь новых опор с повышением габарита над проезжей частью не менее 14 м", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, преимущество нового оборудования заключается в том, что маркеры совмещают в себе дневную и ночную маркировку проводов за счет подсветки и яркого окраса корпуса, снижают нагрузку на провода и не требуют обслуживания в течение всего срока эксплуатации, они полностью автономны. По результатам опытно-промышленной эксплуатации примут решение о дальнейшем использовании разработки на ВЛ 35-220 кВ.

"В эксплуатации "Россети Московский регион" маркерные шары появились сравнительно недавно - первые МСШ начали монтировать в Москве с 2017 года. Сейчас установка шаров-маркеров на провода в столичном регионе производится при реконструкции и новом строительстве высоковольтных ЛЭП. На данный момент на ЛЭП 35-220 кВ установлено более 500 шаров-маркеров, в том числе 42 маркерных светящихся шара типа СМБМ 01", - заключили в компании. 

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