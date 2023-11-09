Испытывающие трудности в поиске работы астраханцы смогут трудоустроиться по квоте

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года

АСТРАХАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Депутаты Думы Астраханской области на очередном заседании приняли закон, который урегулирует условия квотирования рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работе, в том числе для инвалидов и несовершеннолетних, сообщили журналистам в пресс-службе думы региона.

"Во втором, окончательном чтении поддержан законопроект, которым предлагается урегулировать условия квотирования рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работе. С инициативой выступил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. С 1 января 2024 года работодатели смогут самостоятельно рассчитывать количество квотируемых рабочих мест исходя из среднесписочной численности работников", - сообщили в пресс-службе.

В частности, квоты для приема на работу предусматриваются для инвалидов, несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных, у которых есть неснятая или непогашенная судимость, граждан предпенсионного возраста, беженцев и вынужденных переселенцев.

"Для инвалидов квота устанавливается в размере 2% от среднесписочной численности работников, которая составляет не менее чем 35 человек, и для других категорий граждан квота устанавливается в размере 1% от среднесписочной численности работников, которая составляет не менее чем 100 человек", - уточняется в сообщении.

По данным пресс-службы, реализация проекта позволит обеспечить занятость социально незащищенных слоев населения в Астраханской области, а также будет способствовать сокращению неформальной занятости, легализации трудовых отношений и снижению уровня безработицы.