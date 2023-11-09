9 ноября, 17:20,
обновлено 9 ноября, 17:42
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Песков призвал внимательно отнестись к заявлениям США об уничтожении "Арктик СПГ - 2"

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что "Северные потоки" были взорваны

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что мировой общественности стоит обратить внимание на заявления США об уничтожении "Арктик СПГ - 2" с учетом прецедента с "Северными потоками".

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"Расценивать нужно через призму, наверное, слов господина [президента США Джо] Байдена, который в свое время сказал, что США уничтожат "Северный поток", "Северный поток - 2". Через какое-то время "Северные потоки" были взорваны. Думаю, что и мировой общественности следует обратить внимание на эти слова, потому что опять речь идет о посягательствах на очень важный энергопроект", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт заявил, что США добиваются прекращения существования "Арктик СПГ - 2". 

Теги:
СШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, ДжоРасследование утечек газа из "Северных потоков"
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