Объем чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами в октябре достиг $12,5 млрд

В сентябре этот показатель составил $9,2 млрд, следует из материалов ЦБ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Объем чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами в октябре вырос до $12,5 млрд против $9,2 млрд в сентябре, способствуя укреплению рубля, следует из материалов ЦБ РФ.

"Укреплению национальной валюты в октябре способствовало увеличение объема чистых продаж валютной выручки экспортеров. Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами увеличился в октябре до $12,5 млрд против $9,2 млрд в сентябре и $7,2 млрд в августе, при этом основной объем продаж пришелся на вторую половину месяца", - отметил регулятор.

По данным ЦБ, укреплению рубля способствовало также повышение ключевой ставки до 15% годовых. Более высокие ставки приводят как к сдерживанию спроса на рублевые кредиты (в том числе для уплаты налогов, что стимулирует экспортеров активизировать продажу валюты), так и к повышению привлекательности рублевых сбережений, указал ЦБ.

"В этих условиях продолжался процесс девалютизации балансов банковского сектора. По предварительной оценке, валютные активы банков снизились за октябрь на $3,2 млрд, валютные обязательства - на 3 млрд. По итогам октября банковский сектор стал нетто-продавцом иностранной валюты", - отметил регулятор.