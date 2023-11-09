Нетто-покупки валюты россиян в октябре выросли почти в три раза

Практически весь объем пришелся на доллары и евро, рассказали в ЦБ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Россияне в октябре нарастили нетто-покупки валюты на бирже и через банки почти в три раза, практически весь объем пришелся на доллары и евро. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

"Население в октябре нарастило почти в три раза объем нетто-покупок иностранной валюты на бирже и через крупнейшие банки. В целом за месяц граждане приобрели валюты на сумму 120,9 млрд руб., в сентябре - на 40,7 млрд руб.", - сообщил регулятор.

Темпы роста покупок валюты населением ускорились во второй половине месяца, когда рубль начал укрепляться. "Эта динамика валютных операций свидетельствует о продолжающейся тенденции контрциклического поведения граждан", - считают в ЦБ.

Там отметили, что такое поведение граждан заметно проявилось и на рынке валютных фьючерсов. Начиная со второй половины октября, физические лица стали фиксировать прибыль и закрывать ранее открытые короткие позиции в долларах США и юанях. В результате к концу октября короткие позиции физических лиц на рынке валютных фьючерсов стали минимальными с августа 2023 года, указал ЦБ.