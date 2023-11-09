9 ноября, 17:43

Самарская область выразила готовность увеличить объемы экспорта удобрений в Казахстан

По словам главы региона Дмитрия Азарова, до конца 2023 года по заключенным контрактам планируется поставить в республику еще более 6 тыс. тонн продукции

ТАСС, 9 ноября. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что регион готов увеличить объемы экспорта удобрений в Казахстан, а также развивать сотрудничество по направлению селекции и семеноводства.

"До конца 2023 года по заключенным контрактам планируется поставить еще более 6 тыс. тонн. И с учетом выступления президента Казахстана мы готовы увеличивать поставки", - сказал Азаров на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщили в пресс-службе губернатора.

По словам Азарова, кооперация в отрасли поставок удобрений - одно из ключевых направлений развития сотрудничества Самарской области и Казахстана. Самарская область - лидер в стране по производству аммиака и минеральных удобрений, объем производства аммиака в 2022 году в регионе составил 1,2 млн тонн, минеральных удобрений - 2,5 млн тонн.

Губернатор обратил внимание партнеров из Казахстана на перспективы развития сотрудничества по направлению селекции и семеноводства. Сельхозтоваропроизводителями в Самарской области созданы современные сорта картофеля, сои, выведен новый зимостойкий сорт озимой твердой пшеницы. До конца 2024 года специалисты создадут 28 новых сортов, гибридов и линий сельскохозяйственных культур. "Мы уверены, что наши разработки будут интересны здесь нашим казахстанским партнерам, и мы приглашаем к сотрудничеству", - отметил Азаров.

По словам главы Самарская область, она может быть привлекательной для Казахстана не только как торговый партнер, но и как транспортно-логистический хаб, открывающий широкие возможности для торговли с другими регионами России и мира. По территории региона, который обладает уникальным географическим положением, проходит почти 300 км трассы международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай, что связывает губернию с западной частью Казахстана, а в 2024 году будет запущен мост через Волгу и трасса "Обход Тольятти". Кроме того, на федеральном уровне поддержана инициатива создания в Самарской области федерального портово-логистического хаба в рамках коридора Север - Юг.

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана традиционно собирает на своей площадке представителей регионов и предпринимателей двух стран. Тема мероприятия в 2023 году - "Сельское хозяйство - основа сильной экономики". В работе форума приняли участие более 500 человек - представители нескольких субъектов Российской Федерации и областей Казахстана. 

Теги:
КазахстанРоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская область
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