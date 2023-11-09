МЭР формирует новые списки туроператоров для безвизовых поездок в Иран и Китай

Туроператорам, заинтересованным в организации поездок такого формата, необходимо в ближайшее время обратиться в региональные органы власти в сфере туризма для уточнения сроков, списка документов и критериев попадания в списки

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития России начало формировать новые списки туроператоров на 2024 год, уполномоченных работать в рамках межправительственных соглашений по безвизовым групповым туристическим поездкам россиян в Иран и Китай. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Минэкономразвития России объявляет старт формирования списков туроператоров на 2024 год, уполномоченных работать в рамках межправительственных соглашений по безвизовым групповым туристическим поездкам россиян в Иран и Китай", - говорится в сообщении.

Туроператорам, заинтересованным в организации поездок такого формата, необходимо в ближайшее время обратиться в региональные органы власти в сфере туризма для уточнения сроков, списка документов и критериев попадания в списки. В числе ключевых требований - осуществление компаниями деятельности в сфере въездного и выездного туризма, а также факт зачисления в единый федеральный реестр туроператоров, рассказали в МЭР.

С 1 августа РФ и КНР готовы принимать группы туристов на взаимной основе в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических обменах. Безвизовый групповой туробмен с 1 августа также запустили между Россией и Ираном.