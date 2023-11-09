9 ноября, 17:51

МЭР формирует новые списки туроператоров для безвизовых поездок в Иран и Китай

Туроператорам, заинтересованным в организации поездок такого формата, необходимо в ближайшее время обратиться в региональные органы власти в сфере туризма для уточнения сроков, списка документов и критериев попадания в списки

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития России начало формировать новые списки туроператоров на 2024 год, уполномоченных работать в рамках межправительственных соглашений по безвизовым групповым туристическим поездкам россиян в Иран и Китай. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Минэкономразвития России объявляет старт формирования списков туроператоров на 2024 год, уполномоченных работать в рамках межправительственных соглашений по безвизовым групповым туристическим поездкам россиян в Иран и Китай", - говорится в сообщении.

Туроператорам, заинтересованным в организации поездок такого формата, необходимо в ближайшее время обратиться в региональные органы власти в сфере туризма для уточнения сроков, списка документов и критериев попадания в списки. В числе ключевых требований - осуществление компаниями деятельности в сфере въездного и выездного туризма, а также факт зачисления в единый федеральный реестр туроператоров, рассказали в МЭР.

С 1 августа РФ и КНР готовы принимать группы туристов на взаимной основе в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических обменах. Безвизовый групповой туробмен с 1 августа также запустили между Россией и Ираном. 

Теги:
ИранРоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация