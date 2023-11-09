В реконструкцию Мытного двора в Петербурге вложат 10 млрд рублей

Завершить работу намерены к 2028 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Девелоперская компания Formula City приобрела у ООО "Охта Групп" имущественный комплекс Мытного двора и проектную документацию на строительство. Объем инвестиций составляет 10 млрд рублей, сообщили в пресс-службе девелопера.

"Новый многофункциональный комплекс премиум-класса будет включать порядка 30 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости, подземную автостоянку и благоустроенное пространство внутренного двора. В проект входит реконструкция памятника регионального значения площадью 8 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций составит порядка 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора компании Formula City Юрия Грудина, параметры застройки не изменятся. "Высота в четыре этажа останется прежней. Мы сейчас смотрим, можно ли что-то изменить в продукте, привнести в проект наши стандарты качества по планировкам квартир. Надеемся, что с нашим опытом и компетенциями мы сделаем достойный проект для центра города", - отметил он.

К строительству планируется приступить во второй половине 2024 года, после получения всех необходимых согласований. Завершить проект - к 2028 году.