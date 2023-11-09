АКРА повысило кредитный рейтинг Кировской области, изменив прогноз на "стабильный"

По данным экспертного агентства, за девять месяцев 2023 года доходы региональной казны увеличились на 12%

ТАСС, 9 ноября. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Кировской области до уровня А-(RU), изменив прогноз на "стабильный", сообщается на сайте правительства региона.

Как пояснили в министерстве финансов Кировской области, повышение кредитного рейтинга области с BBB+(RU) до уровня А-(RU) обусловлено увеличением коэффициента ликвидности бюджета на фоне роста налоговых поступлений в 2023 году при растущих показателях промышленного производства области.

По данным экспертного агентства, за девять месяцев 2023 года доходы областного бюджета увеличились на 12% к показателю за аналогичный период 2022 года. Существенный прирост за этот период показали налоговые и неналоговые доходы, что по большей части было обеспечено за счет увеличения поступлений по налогу на прибыль (+37%) и по налогу на доходы физических лиц (+18%). При этом объем поступлений по налогу на прибыль в номинальном выражении уже превзошел показатель за весь 2022 год.

Кредитный рейтинг Кировской области учитывает умеренно низкую долговую нагрузку при незначительных рисках рефинансирования долговых обязательств и умеренные показатели бюджетного профиля, отличающегося значительной долей капитальных расходов в совокупных расходах.

Долговой портфель региона практически на 100% сформирован бюджетными кредитами. Соотношение долга региона и прогнозируемого по итогам 2023 года валового регионального продукта составит порядка 5,3%.