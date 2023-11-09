9 ноября, 18:23

В Ульяновске в парк-отеле к новому году планируют создать глэмпинг-площадку

Объект будут возводить с учетом полученной по нацпроекту субсидии

УЛЬЯНОВСК, 9 ноября. /ТАСС/. Инвесторы создадут к новому году глэмпинг-площадку на территории парк-отеля в Ульяновске по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом говорится в сообщении, распространенном Агентством по развитию туризма региона.

"В Ульяновске к новому году откроется глэмпинг-площадка. Строительство ведется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - отмечается в сообщении.

Объект получил субсидию на строительство модульных некапитальных средств размещения. Возведенные дома предназначены для проживания туристов как в летнее, так и в зимнее время. Предприниматели обязаны вложить в проект не менее 30% собственных средств.

Ожидается, что в результате реализации инвестиционного проекта посещаемость парк-отеля увеличится до 6 тыс. человек в год. В строительство объектов вложили более 2,4 млн рублей частных инвестиций. Общий бюджет превысит 7 млн рублей.

Всего до конца года в регионе реализуют 15 новых туристических проектов с привлечением федерального финансирования по нацпроекту. 

Теги:
РоссияУльяновская область
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