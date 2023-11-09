Ставрополье начнет экспорт шерсти в Белоруссию

Проводятся переговоры о локализации в регионе производства сельскохозяйственной и специализированной техники "Амкодор"

СТАВРОПОЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Производители шерсти Ставрополья начнут поставки продукции для легкой промышленности Белоруссии. Об этом сообщили журналистам в краевом правительстве по итогам визита делегации края в республику.

"Ставрополье заинтересовано в поставках шерсти, производимой в крае, белорусским производителям одежды. Договоренности в этом вопросе достигнуты. По словам губернатора [Владимира Владимирова], это даст возможность ставропольским хозяйствам получить новый рынок сбыта продукции и, как следствие, возможности для дальнейшего развития", - говорится в сообщении управления пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

Во время визита в Белоруссию делегация края посетила промышленные предприятия республики. Проводятся переговоры о локализации на Ставрополье производства сельскохозяйственной и специализированной техники "Амкодор".

"О размещении у нас подобного белорусского производства говорили на встрече с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко. С руководством компании уже начали переговоры. Скоро ждем представителей "Амкодора" на Ставрополье, чтобы посмотреть площадки и обсудить логистику", - сообщил Владимиров в своем Telegram-канале.

Делегация Ставропольского края во главе с губернатором Владимировым посетила с визитом Республику Беларусь 8 - 9 ноября. В состав делегации вошли руководители ряда региональных министерств и организаций, представители бизнеса.