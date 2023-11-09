Табачные компании заявили о проблемах с импортом сырья в Россию

По словам представителей отрасли, сложности связаны с ужесточением правил обеззараживания табака от насекомых-вредителей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российские производители табачной продукции сообщили о сложностях с ввозом сырья в Россию. По словам представителей отрасли, это связано с ужесточением правил обеззараживания табака от насекомых-вредителей.

О ситуации с импортом табака представители отрасли сообщили в среду на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, на котором обсуждалась реализация закона о госрегулировании производства и оборота табачной продукции.

"Сейчас существуют сложности с растаможкой обычного сырья. Они возникают по понятной и объективной причине - это насекомое, муха-горбатка, которая, к сожалению, проникает в контейнеры с сырьем. При том, что - и все согласны с этим, включая Россельхознадзор, - само это насекомое в табаке не живет. Оно, к сожалению, попадает туда из других контейнеров, которые перевозят фрукты из других стран", - рассказал во время заседания гендиректор "Филип Моррис сэйлз энд маркетинг" Сергей Слипченко.

Он отметил, что это не новая проблема и в настоящее время идет диалог со странами - поставщиками сырья. По словам топ-менеджера, эти государства принимают меры для обработки (фумигации) товара перед отправкой.

"Но в последние месяцы сложилась ситуация, при которой при обнаружении данного насекомого в контейнерах, которые пришли к нам и находятся в транзитной зоне, Россельхознадзор занял позицию, что их нельзя фумигировать, обрабатывать здесь на месте - их нужно отправлять обратно. Это, с нашей точки зрения, может создать в будущем довольно серьезные проблемы", - продолжил Слипченко.

Так, по его словам, производители обладают запасами сырья в пределах от четырех до шести месяцев. "Мы готовы за свой счет фумигировать здесь и потом повторно их пропустить через проверки Россельхознадзора, чтобы исключить проблему. Но если будет позиция, что нужно их отправлять, логистическое плечо вырастает минимум в три раза - и по срокам, и по стоимости", - заключил он.

Возможные риски

Исполнительный директор ассоциации "Совет по вопросам развития табачной промышленности" Эдуард Воронцов указал, что в целом стандартная процедура фумигации сырья не менялась.

"Причина нам неизвестна, нам не сообщают, по какой причине стандартная процедура, которая сейчас действует, никто ее не отменял - фумигацию зараженного груза, сейчас приостановлена Россельхознадзором", - отметил Воронцов.

Единственным вариантом в данной ситуации, по его словам, остается возвращение сырья отправителю. "Мы можем говорить: при сохраняющейся тенденции [через] месяц, два или три максимум все производство в Российской Федерации остановится", - сказал исполнительный директор ассоциации.

Позиция Россельхознадзора

Путь решения этого вопроса зависит от эффективности мер, которые будут приняты национальными организациями по карантину и защите растений в странах-поставщиках и о которых они проинформируют Россельхознадзор, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"При этом Россельхознадзор не ввел никаких глобальных ограничений и работает точечно по отправителям, в продукции которых зафиксировано максимальное количество выявлений опасного карантинного объекта. К остановке производства табачной продукции в России, как и к остановке в целом поставок сырья, наши действия не приводят", - подчеркнули в Россельхознадзоре.

О системных выявлениях мухи-горбатки в табачном сырье Россельхознадзор сообщает не первый год. Ситуация усугубляется тем, что обнаружений становится больше. Россельхознадзор неоднократно обращался не только к компетентным ведомствам стран-поставщиков, но и к импортерам данной продукции в России с просьбой принять меры для обеспечения безопасности продукции, однако меры приняты не были, резюмировали в ведомстве.