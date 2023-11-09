9 ноября, 19:03

СМИ: число долларовых миллиардеров на Украине за год сократилось с девяти до двух

Как передает издание NV, в этом списке остались только Ринат Ахметов с состоянием в $6,59 млрд и Виктор Пинчук с $1,72 млрд

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Число долларовых украинских миллиардеров сократилось за год с девяти до двух. Об этом сообщило украинское издание NV.

Согласно его исследованию, в этом списке остались только Ринат Ахметов с состоянием в $6,59 млрд и Виктор Пинчук с $1,72 млрд. При этом Ахметов за год потерял 43% стоимости активов, а Пинчук - 34%.

В число богатейших людей Украины также вошли Петр и Алексей Порошенко с $954 млн (падение на 37%), Галина и Александр Гареги с $907 млн (падение на 38%), Влад Яценко с $894 млн (падение на 30%), Алексей Шевченко с $865 млн (падение на 124%), Максим Литвин с $865 млн (падение на 124%), Вадим Новинский с $852 млн (падение на 65%), Игорь Коломойский с $632 млн (падение на 55%) и Андрей Веревский с $567 млн (падение на 10%).

Эксперты, проводившие исследование, проанализировали операционные и финансовые результаты бизнесов, учли военные риски и реальные потери активов, динамику выручки и долга. Также с помощью консультаций инвестиционных банкиров учли рыночный коэффициент для оценки компаний в разрезе индустрий с учетом военных рисков. В случае публичных компаний использованы данные по рыночной капитализации компаний. 

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