Минфин согласовал инвестпрограмму Ростеха для гражданской авиапромышленности

Глава Ростеха Сергей Чемезов ранее сообщал, что выручка госкорпорации по итогам 2023 года может составить 2,8 трлн рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ согласовал инвестиционную программу Ростеха под проекты в области гражданской авиапромышленности, заявления об объемах и сроках финансирования целесообразны после утверждения паспорта федерального проекта инвестпрограммы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Указанная инвестиционная программа согласована. При этом отмечаем, что заявлять об утверждении финансирования, его объемах и сроках целесообразно после утверждения паспорта соответствующего федерального проекта инвестпрограммы", - отметили в Минфине.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что выручка госкорпорации по итогам 2023 года может составить 2,8 трлн рублей против 2,1 трлн рублей годом ранее.

Говоря о доле гражданской продукции, гендиректор напомнил, что по итогам прошлого года этот показатель составил 44,5%. При этом, согласно поручению президента, 50-процетной доли необходимо достичь к 2030 году.