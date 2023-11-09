Йеллен сообщила Хэ Лифэну, что США продолжат принимать меры в интересах нацбезопасности

Вашингтон и Пекин уже добились существенного прогресса в развитии отношений, считает министр финансов США

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. США продолжат принимать экономические меры в интересах национальной безопасности, но будут информировать о них Китай во избежание недопониманий. Об этом министр финансов США Джанет Йеллен сообщила перед встречей с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Сан-Франциско (штат Калифорния).

"Мы продолжим переговоры на тему использования экономических инструментов в интересах национальной безопасности. Соединенные Штаты продолжат предпринимать целенаправленные действия, чтобы защитить свою национальную безопасность и национальную безопасность наших союзников. Но мы также намерены ясно уведомлять об этих действиях, чтобы избежать какого-либо недопонимания или просчета", - сказала она.

Йеллен отметила, что Вашингтон и Пекин уже добились существенного прогресса в развитии отношений. "Я надеюсь, что нам удастся воспользоваться этим крепким фундаментом и продолжить открытые и субстантивные дискуссии в следующие два дня. Как я уже говорила, США не стремятся отделиться от Китая. Полное разделение наших экономик обернется экономическим бедствием для обеих наших стран и для мира. Мы хотим здоровых экономических отношений с Китаем, которые со временем принесут пользу обоим государствам", - добавила министр.

Он также заверила, что Вашингтон будет напрямую обсуждать с Пекином возникающие у Соединенных Штатов "опасения в связи с отдельными экономическими практиками, в частности теми, которые не позволяют американским фирмам и работникам конкурировать на равных условиях".