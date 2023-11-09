9 ноября, 20:21

В Тверской области планируют дополнительно направить более 200 млн рублей на поддержку АПК

Речь идет в том числе о компенсации расходов, вызванных ростом цен на топливо

ТВЕРЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Более 200 млн рублей будет дополнительно направлено на поддержку предприятий агропромышленного комплекса Тверской области, в том числе на компенсацию расходов, вызванных ростом цен на топливо. Об этом сообщил губернатор области Игорь Руденя во время прямого эфира на телеканале "Россия 24" Тверь.

"До 1 декабря будут приняты поправки в бюджет региона на 2023 год и выделены дополнительные средства - более 200 млн рублей - на поддержку наших сельхозпредприятий, включая компенсации повышения стоимости нефтепродуктов на территории нашего региона", - сказал губернатор.

Он также уточнил, что региональное управление ФАС принимает меры для снижения цен.

С начала года стоимость дизельного топлива увеличилась на 11,26%, а бензина - на 9,86%, что выше уровня роста цен в среднем по стране. Основной рост цен на топливо в рознице пришелся на сентябрь. С 1 по 25 сентября цена дизеля на автозаправочных станциях выросла на 6,27%, бензина - на 2,27%. Уровень инфляции за тот же период составил 0,6%. 

Теги:
РоссияРуденя, Игорь МихайловичТверская областьСельское хозяйство
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