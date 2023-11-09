9 ноября, 20:42

В Тверской области планируют увеличить размер гранта на развитие частных музеев

Предполагается, что в 2024 году он вырастет на 33% - до 2 млн рублей

ТВЕРЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Максимальный размер грантовой поддержки на развитие частных музеев в Тверской области в 2024 году вырастет на 33% - до 2 млн рублей, но будет составлять не более 50% от суммы затрат на реализацию проекта. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя во время прямого эфира на телеканале "Россия 24" Тверь.

"Со следующего года планируем увеличить грант до 2 млн рублей, но не более 50% от суммы затрат на создание или расширение музеев. Это будет наше участие в развитии небольших частных музеев", - сказал Руденя.

Он напомнил, что в настоящее время максимальная грантовая поддержка таких проектов составляет 1,5 млн рублей. Губернатор добавил, что также готов рассмотреть участие частных музеев в программе льготного кредитования, согласно которой можно получить кредит на реализацию проекта по 1% годовых и на срок от 3 до 5 лет. 

Теги:
Тверская область
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