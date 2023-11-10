Порядка 20% опрошенных россиян имеют сбережения на один-два месяца

Как показало исследование сервиса Superjob, в целом накопления есть у шести из 10 респондентов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Около 20% опрошенных россиян имеют сбережения на один-два месяца, следует из опроса, проведенного сервисом Superjob (материалы есть в распоряжении ТАСС).

В ситуации внезапного лишения всех источников доходов сбережений россиян в среднем хватит примерно на четыре месяца. При этом 14% россиян хватит накоплений на месяц. Жить на отложенные средства один-два месяца смогут 20% опрошенных, три-шесть месяцев - 11%. "Благодаря финансовой подушке 8% смогут жить без доходов полгода-год, 7% - более года. В целом, шесть из 10 россиян имеют сбережения", - отмечается в исследовании.

Эксперты Superjob отмечают, что 70% россиян планируют свои доходы и расходы: 36% рассчитывают свои финансы на срок до полугода, 21% - на полгода-год, 13% - планируют траты на более длительный период.

На большой срок финансы чаще остальных планируют мужчины (20%), на полгода-год - женщины (26%). На срок до года денежный план имеют и респонденты с доходом от 80 тыс. рублей в месяц (27%). 30% не планируют свои доходы и расходы.

Согласно данным исследования, каждый второй россиянин оценивает свой уровень финансовой грамотности как средний, высоким считает его каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина.

Исследование проводилось среди экономически активного населения от 18 лет 2-9 ноября 2023 года в 373 населенных пунктов России во всех округах. В опросе участвовали 1,6 тыс. респондентов.