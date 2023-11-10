9 ноября, 21:32

Парламентарии предложили штраф за невыкуп госимущества после победы на торгах

Сергей Фадеичев/ ТАСС
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и депутат Госдумы Владимир Самокиш также считают, что нужно сократить минимальный обязательный срок нахождения недвижимого имущества в аренде у субъектов малого и среднего предпринимательства

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и депутат Госдумы Владимир Самокиш разработали законопроект о введении штрафа за уклонение победителя торгов от подписания договора купли-продажи государственного и муниципального имущества с необъявленной ценой, кабмин в целом эту меру поддержал. Копия документа, который в пятницу планируют внести в Думу, есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект вносит изменение в закон "О приватизации государственного и муниципального имущества". Как отмечают авторы документа, сейчас штрафные санкции не предусмотрены при уклонении победителя торгов от подписания договора купли-продажи такого имущества. При проведении подобных торгов власти не устанавливают цену, побеждает покупатель, предложивший самую большую сумму.

"Вышеуказанные меры также не установлены дополнительно правительством РФ, что приводит к реализации объектов имущества государственной казны РФ по стоимости значительно ниже рыночной, а также срыву торгов и затягиванию процесса приватизации без каких-либо экономических последствий для победителя торгов при его уклонении от подписания договора купли-продажи", - отмечают авторы документа.

В связи с этим, согласно законопроекту, при уклонении или отказе победителя торгов либо лица, признанного единственным участником продажи без объявления цены, от заключения договора купли-продажи в течение 10 дней после истечения срока оплаты он должен уплатить продавцу штраф в размере начальной цены продаваемого имущества. Цена определяется в размере 5% от цены первоначального предложения.

Дополнительно проектом закона предлагается урегулировать порядок продажи государственного и муниципального имущества без объявления цены. В случае, если заявку на участие в торгах подало только одно лицо, признанное единственным участником продажи, или только одно лицо допущено к участию в продаже, договор заключается с таким лицом по начальной цене продажи.

Законопроектом предлагается также установить сроки приема заявок на участие в продаже без объявления цены, признания претендентов участниками продажи и подведения итогов продажи, а также устанавливаются основания, по которым претендент не допускается к участию в продаже без объявления цены.

Другие нововведения законопроекта

Кутепов и Самокиш предлагают сократить минимальный обязательный срок нахождения недвижимого имущества в аренде у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с двух лет до одного года.

Как отмечается в материалах, предлагаемый подход позволит повысить доходы соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, сократит расходы МСП на уплату арендной платы, обеспечит поддержку субъектов МСП и ускорит процесс приватизации государственного и муниципального имущества.

"Уменьшение сроков, дающих право на участие субъектов МСП в процедурах выкупа государственного или муниципального недвижимого имущества, выступит действенной мерой, направленной на укрепление имущественной основы ведения предпринимательской деятельности", - отмечают авторы документа.

При этом законопроект не затрагивает установленные действующие условия выкупа арендуемого имущества, что в свою очередь позволит сохранить доходы соответствующих бюджетов от аренды такого имущества.

Позиция правительства

Правительство РФ готово поддержать законопроект, но при условии его доработки. Это следует из заключения, с которым ознакомился ТАСС. "Поскольку лицо, допущенное к участию в продаже без объявления цены, подало заявку и предложение о цене имущества, которое должно быть не менее начальной цены имущества, основания для заключения договора по начальной цене отсутствуют. Таким образом, необходимо скорректировать положения законопроекта, предусмотрев заключение договора с таким лицом по цене предложения", - отмечается в заключении.

Кроме того, как указывают в кабмине, в законопроекте не урегулированы порядок повышения начальной цены и порядок отбора победителей в случае подачи претендентами нескольких одинаковых предложений о цене. "Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в официальном заключении кабмина. 

Теги:
РоссияКутепов, Андрей ВикторовичСамокиш, Владимир Игоревич
© Информационное агентство ТАСС
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