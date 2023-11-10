ФРС США не уверена, что ставка достаточно высока для завершения борьбы с инфляцией

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл отметил, что борьба со снижением цен в стране "предстоит еще долгая"

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, не уверена, что базовая процентная ставка все еще достаточно высока для завершения борьбы с сильной инфляцией. Об этом заявил председатель ФРС Джером Пауэлл на конференции в Вашингтоне, проводимой Международным валютным фондом.

"Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (руководство финрегулятора - прим. ТАСС) стремится к достижению такого достаточно жесткого положения денежно-кредитной политики, при котором инфляция с течением времени снизилась бы до [целевого показателя в] 2%. Мы не уверены, что [уже] достигли такого положения", - отметил Пауэлл.

Он добавил, что борьба со снижением цен в стране "предстоит еще долгая". Как подчеркнул председатель ФРС, финрегулятор "без колебаний" может вновь повысить находящуюся на самом высоком уровне за более чем 20 лет ставку, "если это будет необходимо" в условиях высокой инфляции.

Его выступление прервали экоактивисты, которые призвали международное сообщество отказаться от ископаемого топлива. В этот момент председатель ФРС вместе с охраной временно покинул сцену. Когда активистов вывели, он вернулся на сцену и продолжил выступление. Это был уже второй случай за последние несколько недель, когда мероприятие, на котором присутствовал председатель ФРС, было сорвано экоактивистами. Так, демонстранты прервали выступление Пауэлла на конференции в Нью-Йорке 24 октября.

ФРС по итогам ноябрьского заседания сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%. Решение по ставке было единогласно принято всеми членами комитета.