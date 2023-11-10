10 ноября, 00:02

Минпромторг сообщил, что дефицита игристого вина в новогодние праздники не ожидается

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Петр Ковалев/ ТАСС
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов
© Петр Ковалев/ ТАСС

Российские производители выпускают достаточный объем, отметил замглавы министерства Виктор Евтухов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Дефицита тихих и игристых вин в новогодние праздники не ожидается, российские производители выпускают достаточный объем. Об этом сообщил ТАСС замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в кулуарах Российского винодельческого форума.

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"Надеюсь, что нет (не будет дефицита - прим. ТАСС). Сети нам об этом не сообщают, что какой-то дефицит, в принципе, ожидается. С одной стороны, в период укрепления рубля был завезен очень большой объем импортного вина, с другой - у нас очень высокие объемы производства отечественных вин: и тихих, и игристых. Ну откуда у нас будет дефицит?", - сказал он.

Ранее в ноябре Евтухов сообщал, что представленность отечественных игристых вин в российских торговых сетях составляет 68% от общего объема, тихих - около 52%. 

Теги:
РоссияЕвтухов, Виктор Леонидович
© Информационное агентство ТАСС
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