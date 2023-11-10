10 ноября, 03:23

"Известия": скорость мобильного интернета снизилась в российских регионах

При этом на фоне дефицита оборудования в регионах фиксируется постоянный рост мобильного интернет-трафика

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Скорость интернета в регионах России снизилась с 20 Мбит/с до 18,7 Мбит/с, при этом в Москве, напротив, фиксируется рост данного показателя. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные агентства TelecomDaily.

"Рост скорости в Москве объясняется тем, что в столицу направлены основные инвестиционные потоки операторов. Это крупнейший рынок в стране, и конкуренция заставляет постоянно повышать качество связи. При этом в столице сосредоточены федеральные госорганы, крупный бизнес и вопрос поддержания качественной связи быстрого доступа в интернет - во многом необходимость" - пояснил гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков.

При этом российские регионы, по его мнению, нередко снабжают оборудованием, ставшим дефицитным из-за санкций, по остаточному принципу. В результате поддерживать качество связи специалисты пытаются, расширяя диапазон за счет частот 4G, изначально предназначенных для других радиотехнологий, что влияет на скорость интернета, которая, по данным TelecomDaily, уменьшилась с 20 Мбит/с до 18,7 Мбит/с. В то же время в столице за год средняя скорость мобильного интернета выросла более чем на 20% - до 63,2 Мбит/с.

На фоне дефицита оборудования в российских регионах фиксируется постоянный рост мобильного интернет-трафика. Из данных, опубликованных Минцифры, следует, что за первое полугодие 2023 года мобильный интернет-трафик в РФ составил 19,6 млрд Гб и вырос на 16% по стравнению с прошлым годом, отмечают "Известия".

"Мы не видим предпосылок для снижения скорости интернета. За два пандемийных года, когда объем мобильного трафика вырос на 70% (из-за выросшей доли видеотрафика), операторы усилили свои сети, был создан достаточный запас прочности, а сейчас мы не наблюдаем такого роста трафика", - рассказали газете в Минцифры.

Проблемы с оборудованием и со скоростью мобильного интернета могло бы решить импортозамещение, в первую очередь базовых станций, считает гендиректор "ТМТ Консалтинга" Константин Анкилов. Государство и бизнес работают в этом направлении . 

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Россия
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