10 ноября, 03:29

Во Владивостоке отметили рост ввоза автомобилей в РФ

В октябре этот показатель составил 10,5 тыс. машин

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноября. /ТАСС/. Число ввезенных через Владивосток автомобилей в адрес физических лиц впервые с августа начало увеличиваться, сообщила пресс-служба Владивостокской таможни.

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"По сравнению с рекордным месяцем июнем (30 тыс. автомобилей), в сентябре этот показатель достиг минимума - 8 тыс. автомобилей. В октябре наметилась тенденция к росту, за этот месяц таможенники оформили 10,5 тыс. автотранспортных средств. Сейчас за день в среднем выпускается от 400 до 500 автомобилей для личного пользования", - отметили в пресс-службе.

Всего за 10 месяцев 2023 года Владивостокская таможня оформила 198 тыс. автомобилей. Это на 56 тыс. машин больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Правительство Японии 28 июля объявило о запрете на экспорт в Россию новых и подержанных бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателей свыше 1,9 л, а также всех без исключения гибридных машин и электромобилей. Эта мера вступила в силу 9 августа. Число ввезенных во Владивосток автомобилей уменьшилось - в августе в среднем в день таможенники выпускали по 200-300 авто, тогда как до запрета этот показатель превышал 1 тыс. авто. 

Теги:
ЯпонияРоссияПриморский край
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