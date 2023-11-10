10 ноября, 03:37

Бывший "Ростелеком-Солар" решил купить несколько технологических компаний

Глава "Солара" и старший вице-президент "Ростелекома" Игорь Ляпунов пояснил, что соглашения о приобретении подпишут в период от двух месяцев до полугода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Солар" - игрок на рынке кибербезопасности, ранее оперировавшая как "Ростелеком-Солар", купит несколько технологических компаний с годовой выручкой до 1,5 млрд рублей, это произойдет в течение полугода или раньше. Эти компании не раскрываются, но уже зафиксированы первичные договоренности о приобретении, сообщил ТАСС глава "Солара" и старший вице-президент "Ростелекома" Игорь Ляпунов.

На вопрос о том, будут ли у "Солара" сделки M&A, то есть слияния и поглощения, Ляпунов ответил утвердительно. "У нас сейчас несколько термшитов (неюридических соглашений о ключевых условиях сделок - прим. ТАСС) подписано. После прохождения всех переговорных стадий, подписания термшита, на горизонте от двух месяцев до полугода будут уже подписываться договора о приобретении", - сказал глава ИБ-компании в кулуарах форума "Цифротех".

Ляпунов напомнил, что ключевое инвестиционное направление "Солара" - наращивание линейки своих собственных технологий. "И да, мы рассматриваем к покупке именно технологические компании. Они, безусловно меньше по объему бизнеса, потому что таких масштабных компаний, как мы, единицы на рынке. Это компании с выручкой от 500 млн рублей до 1,5 млрд", - добавил топ-менеджер.

"Солар" в сентябре прошел масштабную трансформацию, презентовав обновленный бренд и планы по развитию на рынке кибербезопасности. Было создано два автономных подразделения "Ростелеком Информационная безопасность" - для госзаказчиков и "Солар" - для коммерческих. ИБ-компания остается частью "Ростелекома". 

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