"Опора России" ожидает, что самозанятым разрешат сдавать апартаменты и гаражи

По словам главы организации Александра Калинина, уточнение понятия "апартаменты" ожидается до конца 2023 года

ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" ожидает, что у самозанятых граждан появится возможность сдавать не только квартиры, но и машиноместа и гаражи. Об этом сообщил ТАСС глава организации Александр Калинин в кулуарах Русского экономического форума.

"Мы ожидаем уточнения понятия апартаменты до конца года <...> с тем, чтобы была возможность [у самозанятых] сдавать не только квартиры, но и апартаменты, машиноместа, гаражи. Мы достигли такого взаимопонимания с Федеральным Собранием и будем двигаться в этом направлении. <…> Этот закон очень непростой, его еще должна принять Госдума и Совет Федерации - это я думаю не раньше лета следующего года, затем это будет интегрировано в изменения в закон о специальном налоговом режиме - это не раньше 2025 года", - сказал Калинин.

Русский экономический форум проходит в Челябинске с 9 по 11 ноября. Центральными темами стали вопросы экономики и опережающего развития России, ее технологического суверенитета. Участниками сессий стали известные политические и общественные деятели региона и страны, модераторами в том числе выступают заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов и директор Уральского регионального информационного центра ТАСС Мария Картуз. Мероприятие организовано правительством Челябинской области, комиссией Государственного совета РФ по направлению "Экономика и финансы", Общественной палатой России и Всемирным русским народным собором.