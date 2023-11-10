10 ноября, 04:53

"Опора России" ожидает, что самозанятым разрешат сдавать апартаменты и гаражи

По словам главы организации Александра Калинина, уточнение понятия "апартаменты" ожидается до конца 2023 года

ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" ожидает, что у самозанятых граждан появится возможность сдавать не только квартиры, но и машиноместа и гаражи. Об этом сообщил ТАСС глава организации Александр Калинин в кулуарах Русского экономического форума.

"Мы ожидаем уточнения понятия апартаменты до конца года <...> с тем, чтобы была возможность [у самозанятых] сдавать не только квартиры, но и апартаменты, машиноместа, гаражи. Мы достигли такого взаимопонимания с Федеральным Собранием и будем двигаться в этом направлении. <…> Этот закон очень непростой, его еще должна принять Госдума и Совет Федерации - это я думаю не раньше лета следующего года, затем это будет интегрировано в изменения в закон о специальном налоговом режиме - это не раньше 2025 года", - сказал Калинин.

Русский экономический форум проходит в Челябинске с 9 по 11 ноября. Центральными темами стали вопросы экономики и опережающего развития России, ее технологического суверенитета. Участниками сессий стали известные политические и общественные деятели региона и страны, модераторами в том числе выступают заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов и директор Уральского регионального информационного центра ТАСС Мария Картуз. Мероприятие организовано правительством Челябинской области, комиссией Государственного совета РФ по направлению "Экономика и финансы", Общественной палатой России и Всемирным русским народным собором. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация