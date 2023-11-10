10 ноября, 05:03

В России цены на молоко почти не изменились с осени 2022 года

Средневзвешенная цена за литр пастеризованного молока в III квартале составила 72 рубля

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Цены на молоко в России в 2023 году почти не изменились с осени прошлого года: средневзвешенная цена за литр пастеризованного молока в III квартале 2023 года составила 72 рубля, за литр ультрапастеризованного - 80 рублей. Об этом сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) - операторе системы цифровой маркировки "Честный знак".

"Цены на молоко в стране остаются стабильными. Средневзвешенная цена за литр пастеризованного молока в III квартале 2023 года составила 72 рубля, как и в аналогичном периоде 2022 года. Цены на ультрапастеризованное молоко выросли за год на 6%: в III квартале 2023 года средневзвешенная цена на такую молочную продукцию составила 80 рублей за литр, а в III квартале 2022 года - 75 рублей", - говорится в сообщении.

По данным государственной системы маркировки "Честный знак", в третьем квартале 2023 года в России было произведено 973 млн литров пастеризованного молока, что почти на 8% больше, чем за аналогичный период 2022 года, когда было произведено 902 млн литров. Что касается ультрапастеризованного молока, в третьем квартале этого года в стране было произведено 377 млн литров такой молочной продукции, что на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Согласно обзору рынка, подготовленному ЦРПТ, по итогам третьего квартала 2023 года, регионами-лидерами по потреблению пастеризованного молока в стране стали Кировская область (3 927 литров на 1 000 человек) и Вологодская область (3 701 литр на 1 000 человек).

Ультрапастеризованному молоку отдают предпочтение чаще всего жители Ярославской области (218 литров на 1 000 человек) и Свердловской области (184 литра на 1 000 человек). 

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