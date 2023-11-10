10 ноября, 05:06

Под Калининградом планируют построить завод по выпуску целлюлозы из мискантуса

В пресс-службе министерства сельского хозяйства региона сообщили, что предприятие сможет перерабатывать до 3 тыс. тонн сырья

КАЛИНИНГРАД, 10 ноября. /ТАСС /. Компания "Био Фарминг" планирует строительство завода по производству до 3 тыс. тонн целлюлозы в год из мискантуса в Калининградской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона.

"На данный момент на территории региона разведением культуры мискантус занимается одна компания - ООО "Био Фарминг". <…> Сегодня предприятием прорабатывается вопрос о создании перерабатывающего завода мощностью до 3 тыс. тонн целлюлозы в год", - сказали в пресс-службе.

"Био Фарминг" имеет питомники мискантуса площадью 50 га, которые расположены на полях в районе поселка Доваторовка Черняховского городского округа. Для загрузки завод сырьем потребуется увеличения площадей под этой культурой до 10 тыс. га, уточнили в Минсельхозе области.

Мискантус - многолетнее травянистое растение, произрастающее в тропической, субтропической и теплоумеренной зонах Азии, Африки и Австралии. Этой культурой можно засеивать заброшенные поля, она восстанавливает почву. С 1 га мискантуса получается до 4 тонн целлюлозы.

В Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН создали новый сорт мискантуса "Сорановский", который адаптирован к условиям выращивания в Сибири и размножается не семенами, а микроклубнями, что исключает его неконтролируемое распространение. По данным института, заводы по производству целлюлозы из этой культуры помимо Калининградской планируют запустить в Новосибирской области. Опытное производство уже запущено в Подмосковье. 

Теги:
РоссияКалининградская область
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