В Гонконге выразили готовность укреплять экономическое сотрудничество с Россией

Генконсул РФ Анатолий Каргаполов указал, что в 2023 году зафиксирован значительный рост объема двусторонней торговли

ГОНКОНГ, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство Гонконга готово укреплять экономические и гуманитарные связи с Россией, сообщил ТАСС генеральный консул РФ Анатолий Каргаполов по итогам встречи с главой администрации этого специального административного района КНР Джоном Ли.

"В ходе состоявшейся беседы с обеих сторон был выражен оптимистичный настрой на укрепление взаимодействия России с Гонконгом. Состоялось обсуждение актуальных вопросов экономического и гуманитарного сотрудничества, а также наращивания туристического потока", - отметил дипломат.

Он указал, что в этом году зафиксирован значительный рост объема двусторонней торговли. "Согласно данным департамента переписи и статистики специального административного района Гонконг, с января по сентябрь текущего года товарооборот между Россией и мегаполисом составил $4,3 млрд, что на 102,4% больше по сравнению с тем же периодом 2022 года", - подчеркнул Каргаполов.

Он отметил, что в ходе беседы обе стороны выразили готовность поддерживать нынешнюю динамику расширения торгово-экономических связей.