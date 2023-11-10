Hewlett Packard начала ликвидацию российской "дочки"

HP Inc. планируют ликвидировать к 23 октября 2024 года

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Американский производитель персональных компьютеров и принтеров Hewlett Packard запустил процесс ликвидации российской "дочки" HP Inc. Эта информация отражена в выписке компании в Едином госреестре юрлиц.

"Срок ликвидации общества с ограниченной ответственностью 23.10.2024", - сообщается в выписке.

В августе 2022 года компания сообщила, что на фоне украинского кризиса полностью прекратила работу в России. Уход с российского рынка обошелся американской компании в $23 млн, следует из ее финансовой отчетности. В эту сумму входят расходы, связанные с "расторжением контрактов, списанием оборудования, а также другие единовременные траты".

Компания HP Inc. была официально зарегистрирована в России в 2015 году и специализировалась на продаже компьютерной и офисной техники, а также другого оборудования под торговой маркой HP. Кроме того, компания предоставляла услуги по технической поддержке, гарантийному обслуживанию, а также в области печати, консультационные и маркетинговые услуги.