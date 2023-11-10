10 ноября, 05:15

"Опора России" предложила расширить режим самозанятых на граждан СНГ, работающих в РФ

В настоящее время в этом режиме могут зарегистрироваться граждане ЕАЭС

ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Режим самозанятых предлагается расширить на граждан СНГ, работающих на территории России. Сейчас в этом режиме могут зарегистрироваться граждане Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил ТАСС глава "Опоры России" Александр Калинин в кулуарах Русского экономического форума.

В мае Калинин предложил расширить перечень видов деятельности предпринимателей, которые позволяют применять налоговый режим для самозанятых, а действие самого режима продлить после 2028 года.

"У нас в режиме самозанятых могут регистрироваться граждане ЕАЭС, но граждане СНГ не могут это делать - это тоже вопрос, который стоит обсудить: почему гражданин Киргизии, работая в России, может быть самозанятым, а гражданин Узбекистана - не может", - сказал Калинин, отвечая на вопрос о расширении режима.

Русский экономический форум проходит в Челябинске с 9 по 11 ноября. Центральными темами стали вопросы экономики и опережающего развития России, ее технологического суверенитета. Мероприятие организовано правительством Челябинской области, комиссией Государственного совета РФ по направлению "Экономика и финансы", Общественной палатой России и Всемирным русским народным собором. 

Теги:
Россия
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