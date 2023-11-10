10 ноября, 06:00,
обновлено 10 ноября, 06:29

ВТБ представил прототип трансграничных B2B-переводов в цифровых рублях

По словам заместителя президента - председателя правления банка Вадима Кулика, другие страны в настоящее время проводят тестирование решений для расчетов в национальных цифровых валютах

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. ВТБ первым из российский банков представил прототип трансграничных B2B-переводов в цифровых рублях между РФ и Белоруссией. Презентация прошла в рамках форума "Финополис".

"В конце прошлого года наши рабочие группы в России и Беларуси объединили свои усилия по разработке схемы подключения резидентов дружественных государств к платформе цифрового рубля. Мы открываем новые возможности для трансграничных платежей и стоим на пороге создания международной децентрализованной системы расчетов в национальных цифровых валютах, в которой не будет монополистов", - сообщил на форуме заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

Он добавил, что другие страны сейчас также проводят тестирование решений для расчетов в национальных цифровых валютах. По его словам, участие в пилотировании цифрового рубля дает возможность одними из первых увидеть весь потенциал технологии.

Руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук отметил, что цифровой рубль может обеспечить замкнутую систему расчетов российских компаний с внешними контрагентами. Он также заявил, что в дальнейшем у клиентов банка появится возможность осуществлять трансграничные платежи с применением смарт-контрактов. Это позволит обеспечить прозрачность расчетов, а также возможность гибкого управления остатками на цифровых счетах.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis проходит 8-10 ноября. Его организатором выступает Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Форум является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе. 

Теги:
Россия
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