10 ноября, 06:41

В ЮАР призвали отменить границы между африканскими странами

По словам главы партии EFF Джулиуса Малемы, ни одна из стран континента не обрела полную экономическую независимость

ПРЕТОРИЯ, 10 ноября. /ТАСС/. Африка может достигнуть полного экономического суверенитета только в случае отмены государственных границ между странами континента. Об этом заявил лидер второй по величине оппозиционной партии Южно-Африканской Республики "Борцы за экономическую свободу" (EFF) Джулиус Малема во время выступления в Кении на открытии Панафриканского института.

"Мы должны отменить разделяющие страны Африки границы, - приводит его слова местная радиостанция SABC. - На африканском континенте нет стран, которые обрели полную экономическую эмансипацию и независимость, включая Гану, которая первой пошла по пути независимости. Даже сейчас невозможно утверждать, что африканцы в Гане владеют средствами производства".

"Борцы за экономическую свободу" имеют в нынешнем составе национального парламента ЮАР 44 мандата из 400. 

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