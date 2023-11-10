"Интер РАО - Экспорт" построит в Казахстане три угольные ТЭЦ

В Минэнерго РФ уточнили, что казахстанскую уполномоченную организацию определят при подготовке межправительственного соглашения

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Компания "Интер РАО - Экспорт" (входит в "Интер РАО") реализует проекты строительства ТЭЦ "Кокшетау", ТЭЦ "Семей" и ТЭЦ "Усть-Каменогорск" в Казахстане путем возведения новых угольных энергоблоков, сообщили ТАСС в Минэнерго РФ и подтвердили в компании.

В министерстве уточнили, что казахстанская уполномоченная организация будет определена на стадии подготовки межправительственного соглашения.

9 ноября в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан министерства энергетики двух государств подписали меморандум о сотрудничестве по проектам строительства в Казахстане ТЭЦ "Кокшетау", ТЭЦ "Семей" и ТЭЦ "Усть-Каменогорск".

"Участие Интер РАО - Экспорт" в проектах на территории Казахстана рассматривается в качестве ЕРС(М)-подрядчика (проектирование, материально-техническое обеспечение и управление строительством) с оказанием содействия казахстанскому заказчику в привлечении заемного коммерческого финансирования на их реализацию", - сообщили в компании.

Проекты планируются к реализации в рамках поручения президента РФ по развитию несырьевого экспорта и национального проекта "Международная кооперация и экспорт", пояснил представитель "Интер РАО".

Из меморандума следует, что, кроме строительства новых энергоблоков, его целью также является проработка других перспективных проектов по модернизации и строительству генерирующих мощностей на территории Республики Казахстан, отметили в пресс-службе Минэнерго РФ.