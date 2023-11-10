Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 10 месяцев составила 1,262 трлн рублей

Рентабельности капитала составила 25,3%

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по российским стандарт бухгалтерского учета (РСБУ) за 10 месяцев 2023 года составила 1,262 трлн рублей, следует из материалов банка.

"Чистая прибыль "Сбера" за 10 месяцев 2023 составила 1 262 млрд рублей при рентабельности капитала в 25,3%. В октябре Сбер заработал 132,9 млрд рублей чистой прибыли, рентабельность капитала за этот месяц составила 25,4%", - указано в материалах банка.

Чистый процентный доход за 10 месяцев вырос на 37,5% в годовом выражении, до 1,9 трлн рублей. Чистый комиссионный доход увеличился на 17,4%, до 575,3 млрд рублей. Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости в отчетный период составили 552 млрд рублей. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в три раза.

Операционные расходы составили 667,1 млрд рублей, показав рост за 10 месяцев на 27%.

Кредиты и депозиты

Согласно отчетности банка розничный кредитный портфель вырос на 2,7% за месяц или на 25,8% с начала года и составил 15,1 трлн рублей. Корпоративный кредитный портфель составил 22,9 трлн рублей и вырос на 0,9% в октябре (+1,7% без учета валютной переоценки) или на 22% с начала года (+15,6% без учета валютной переоценки).

Средства физических лиц составили 21,3 трлн рублей и выросли на 1,2% за месяц (+1,6% без учета валютной переоценки) или на 16,3% с начала года (+13,3% без учета валютной переоценки) на фоне роста доходности по вкладам вслед за повышением ключевой ставки Банка России. Средства юридических лиц составили 10,5 трлн рублей и увеличились на 3,4% за месяц (4,7% без учета валютной переоценки). С начала года рост средств юридических лиц составил 20,8% (13,8% без учета валютной переоценки).