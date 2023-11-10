10 ноября, 07:01,
обновлено 10 ноября, 07:30

Российский рынок акций в начале торгов находится в "красной зоне"

По данным на 10:15 мск, индекс Мосбиржи опускался на 0,32%

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует отрицательную динамику ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 236,03 пункта (-0,12%), долларовый индекс РТС составлял 1 108,49 пункта (-0,03%).

По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи ускорил снижение, опускался на 0,32% и находился на уровне 3 229,42 пункта, индекс РТС терял 0,35%, до отметки 1 104,96 пункта.

К 10:15 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи составлял 92,08 рубля (+0,04%), евро понижался на 0,42% до 98,25 рубля. Курс юаня составлял 12,602 рубля. (+0,02%). 

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Россия
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