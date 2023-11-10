10 ноября, 07:43

В Китае заявили об устойчивости экономики Тибетского автономного района

Среднегодовой темп роста составил 8,6%, отмечено в "Белой книге"

ПЕКИН, 10 ноября. /ТАСС/. Тибетский автономный район (ТАР) на юго-западе КНР сохранил устойчивое, рациональное и быстрое экономическое развитие, говорится в "Белой книге", опубликованной пресс-канцелярией Госсовета КНР.

"Экономика Тибетского автономного района демонстрирует уверенный и устойчивый рост", - написано в публикации, озаглавленной "Политика КПК в области управления ТАР в новую эпоху: подход и достижения".

ВВП региона в 2022 году достиг 213,26 млрд юаней (почти $30 млрд), что в 2,3 раза больше показателя 2012 года, рассчитанного в постоянных ценах. Это отражает среднегодовой темп роста на 8,6%, который является одним из самых высоких в Китае, говорится в "Белой книге". Ее презентация состоялась в Пекине.

В ТАР наблюдается быстрый рост располагаемого дохода жителей на душу населения. Он вырос с 8 568 юаней в 2012 г. до 26 675 юаней в 2022 году. Сократилась разница в доходах между городским и сельским населением автономного района, гласит "Белая книга". 

Теги:
Китай
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