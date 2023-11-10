10 ноября, 07:48
Наука

"Норникель" намерен восстановить природу вокруг заводов

Задача экспедиции по исследованию биоразнообразия - доводить состояние участков вокруг предприятий до эталонного состояния, сообщил вице-президент по экологии и промышленной безопасности компании Станислав Селезнев

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Задачей экспедиции по исследованию биоразнообразия Сибирского отделения Российской академии наук является восстановление состояния дикой природы вокруг промышленных предприятий до изначального. Об этом сообщил ТАСС вице-президент по экологии и промышленной безопасности "Норникеля" Станислав Селезнев.

"Мы применяем достаточно научный подход: выбираются участки, которые находятся очень далеко от промышленных предприятий и поселений людей, где точно не оказывалось никакого влияния человека. На нем подсчитывается количество растений, животных и так далее. Наша задача - доводить состояние участков вокруг предприятий до эталонного состояния. Это все измеряемо и можно это сделать", - сказал Селезнев.

По его словам, чтобы этого достичь, с эталонным участком сравниваются участки, находящиеся недалеко от завода. Если количество, к примеру, брусники ниже на участке рядом с предприятием, то значит на этот участок оказывается негативное влияние. Далее можно оценить, что влияет на бруснику и провести какие-то мероприятия: снизить выбросы, сбросы, уровень пыли. После этого ученые смотрят, как меняется состояние участка.

"Земля имеет очень хороший потенциал для самовосстановления и если люди останавливают негативное влияние, то все восстановится до тех показателей, которые были изначально", - считает собеседник агентства.

Базовое исследование биоразнообразия - продолжение работы "Норникеля" и Сибирского отделения РАН, начавшейся в 2020 году и расширившейся на Кольский полуостров, север Красноярского края и Забайкальский край. Цель текущего исследования - определение зон воздействия компании и оценка состояния биоразнообразия экосистем в регионах деятельности "Норникеля". Исследования лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и разработки программ по его сохранению и мониторингу. 

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Россия
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