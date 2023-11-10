10 ноября, 08:01

В Узбекистане турецкая компания построит электростанцию за $250 млн

Период реализации проекта составляет 25 лет, рассказали в пресс-службе узбекистанского Минпромторга

ТАШКЕНТ, 10 ноября. /ТАСС/. Турецкая компания построит электростанцию в Узбекистане за $250 млн, начало строительных работ запланировано на декабрь 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и торговли республики.

"AKSA Enerji инвестирует $250 млн в строительство газопоршневой электростанции мощностью 400 МВт в Нишанском районе Кашкадарьинской области на условиях государственно-частного партнерства. Компания будет осуществлять проектирование, финансирование, строительство и эксплуатацию электростанции в течение всего периода реализации проекта - 25 лет", - говорится в сообщении.

Электростанцию введут в эксплуатацию в конце 2024 года.

По информации узбекского интернет-издания Газета.uz, ранее компания построила две ТЭС в Бухарской и Ташкентской областях.

В пресс-службе подчеркнули, что стороны подписали соглашение о покупке электроэнергии между АО "Национальные электрические сети Узбекистана" и AKSA Enerji. В соответствии с соглашением узбекская сторона будет выкупать электроэнергию в течение 25 лет у турецкого инвестора. 

Теги:
УзбекистанТурция
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